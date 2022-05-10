Мнение: Шахматный оффтоп

По случаю праздника удалось вырваться поиграть в шахматы, а также вживую познакомиться с гроссмейстером Сергеем Шиповым, что оставило сугубо позитивные эмоции.

За творчеством Шипова слежу еще с конца "нулевых", он безусловно главный популяризатор шахмат на территории России. Собственно, во многом игру в шахматы не забросил окончательно именно благодаря его шахматным трансляциям. За что ему всегда буду благодарен – шахматы бросать никак нельзя, хотя времени на них сейчас катастрофически не хватает.

—