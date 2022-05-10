 

Мнение: Шахматный оффтоп

10.05.2022, 7:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По случаю праздника удалось вырваться поиграть в шахматы, а также вживую познакомиться с гроссмейстером Сергеем Шиповым, что оставило сугубо позитивные эмоции.
За творчеством Шипова слежу еще с конца "нулевых", он безусловно главный популяризатор шахмат на территории России. Собственно, во многом игру в шахматы не забросил окончательно именно благодаря его шахматным трансляциям. За что ему всегда буду благодарен – шахматы бросать никак нельзя, хотя времени на них сейчас катастрофически не хватает.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / В Красноярском крае выпал первый снег

24.06 / «Секс и сюрпризы»: бывший муж Эвелины Бледанс рассказал, как развивались их отношения с актрисой

01.06 / Бейсболка, футболка со слоганом и кроссовки: с чем еще надевать строгий брючный костюм на вечеринку, прогулку или в кафе

30.01 / Диетолог Пискарева назвала допустимую норму потребления фастфуда

25.01 / Мнение: Интернет в СССР-2.0, разорители могил и сознательный советский народ

24.07 / «В итоге людей, на глаз, собралось немного»

07.11 / Митя Фомин отказался от секса с мужчиной в обмен на карьерный рост

22.06 / «Агент Кремля» или «еврореалист»

25.06 / В США бывшие военный убил жену и двух детей в День отца

31.05 / Многие варят своим детям, а продуманные огородники – рассаде: какую крупу растения любят больше любых подкормок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика