«Волна, которую невозможно остановить» — Джонсону предрекли скорую отставку

В рядах британских консерваторов продолжает зреть недовольство главой правительства. Они сомневаются, что премьеру удастся справиться с текущими экономическими проблемами, охватившими страну. Более того, некоторые видные представители партии напрямую связывают её провалы на недавних выборах со скандалами, окружающими Бориса Джонсона, пишет The Independent.



AP

Борис Джонсон рассматривает возможность перестановки в кабинете министров перед летними каникулами в парламенте. Таким образом, по словам союзников, британский премьер надеется укрепить своё положение, пишет The Independent.

И у главы правительства есть повод для беспокойства. Он столкнулся с очередным недовольством однопартийцев, настаивающих на его скорейшей отставке, после серьёзных поражений Консервативной партии на региональных выборах, отмечает издание.

Джонсон планирует внести коррективы в работу администрации, чтобы затем сосредоточиться на подготовке к следующим выборам. Но, судя по просочившейся в прессу информации, принятие этих изменений может растянуться на два месяца.

Накануне министр образования Надхим Захави призвал тори не ополчаться против премьера. «Он (Джонсон. — ИноТВ), безусловно, является нашим козырем», — заявил политик. Но многие консерваторы не согласились с таким мнением.

В частности, депутат-тори Аарон Белл заявил, что понимает коллег, которые ждут парламентский доклад о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит, прежде чем определиться со своей позицией по Джонсону. Тем не менее, по его словам, необходимо «провести черту и довести до конца» вопрос о снятии действующего премьера.

Другой представитель консерваторов в палате общин Маркус Фиш не стал открыто выступать против Джонсона. Вместе с тем он признал, что стране необходимы экономические изменения, и пообещал обсудить с коллегами, «подходит ли Борис для решения этой задачи».

Третий депутат-тори Дэвид Симмондс согласился с тем, что смена лидера может восстановить общественное доверие к правительству. Но, как и Фиш, он воздержался от прямых призывов к отставке Джонсона.

В то же время Роджер Гейл, который продемонстрировал недоверие премьеру ещё в декабре, предположил, что лидерство Джонсона может быть оспорено уже в течение ближайших трёх недель. «Существует волна, которую невозможно остановить. Что-то должно произойти», — заявил The Independent политик.

Ещё один влиятельный представитель партии, имя которого в статье не указывается, выразил уверенность, что явную выгоду от сохранения Джонсона на премьерском посту получают только соперники консерваторов — лейбористы и либерал-демократы. «Очевидно, что он ведёт нас вниз, а не вверх», — добавил источник издания.

Министр финансов Риши Сунак также испытывает всевозрастающее давление со стороны однопартийцев. По их мнению, канцлер казначейства должен активнее принимать меры, которые помогут британцам справляться с экономическими трудностями, в противном случае он рискует распрощаться со своей должностью, заключает The Independent.