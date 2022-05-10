 

Шенген, евро и единогласное принятие решений — Макрон настаивает на реформировании правил ЕС

10.05.2022, 6:52, Разное
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Эммануэль Макрон выступает за кардинальное реформирование правил Евросоюза, пишет немецкий журнал Der Spiegel. С этой целью президент Франции поддержал предложение о созыве конституционного конвента. В частности, Макрон считает необходимым пересмотреть Маастрихтский договор о евро и единой денежной политике, Шенгенское соглашение об отмене фиксированного пограничного контроля внутри ЕС, а также принцип единогласного принятия решений по некоторым вопросам.


AP

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет кардинально пересмотреть правила Европейского союза, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Он поддерживает предложение Европейского парламента о созыве конституционного конвента с этой целью, о чём Макрон заявил в Страсбурге: «Нам придётся реформировать наши тексты. Одним из способов проведения этой реформы является созыв конвенции для пересмотра договоров».

Он видит необходимость реформирования, например, Маастрихтского договора о евро и единой денежной политике, а также Шенгенского соглашения об отмене фиксированного пограничного контроля внутри ЕС. Макрон также выступил за отмену принципа единогласного принятия решения для некоторых областей политики: часто достичь согласия между 27 государствами-членами оказывается практически невозможно. Единогласные решения по ключевым вопросам больше не имеют смысла, если ЕС хочет развиваться быстрее, убеждён французский президент.

Эммануэль Макрон выступил на церемонии закрытия конференции, посвящённой будущему Европы. Он предостерёг от того, чтобы позволять нерешительным голосам препятствовать реализации проектов реформ. Нужно не бояться авангарда, а позволить увлечь себя за собой, призвал французский лидер. В настоящее время Франция председательствует в ЕС, напоминает издание.

Макрон знает, что реформирование ЕС встретит массовое сопротивление. Одновременно с его заявлением 13 стран ЕС опубликовали документ, в котором высказались против конституционного конвента.

«У нас уже есть Европа, которая работает», — говорится в заявлении. По словам противников перемен, для достижения результатов нет необходимости проводить институциональные реформы: «Мы напоминаем, что изменение договора никогда не было целью конференции». Документ был поддержан в основном северными и восточными странами ЕС, включая Данию, Польшу, Румынию и Чехию.

Быстрое реформирование практически невозможно, процедура слишком длинная и сложная для этого. Для того чтобы изменить договора ЕС, правительства, Европарламент или Еврокомиссия могут вносить свои предложения. Затем они направляются главам государств и правительств, а также в национальные парламенты.

Если главы государств и правительств простым большинством голосов соглашаются с предложенными поправками, созывается съезд представителей национальных парламентов, глав государств и правительств, Европарламента и Еврокомиссии. Этот съезд может единогласно принять рекомендацию по проектам. Кроме того, поправки должны быть приняты в соответствии с национальными конституциями, поясняет немецкий журнал Der Spiegel.



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