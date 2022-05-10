 

Боррель не понял противников вооружения Украины

10.05.2022, 6:40, Новости дня
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС.

«Мир, в котором мы живем, является опасным», – сказал Боррель, отметив, что ЕС является не военным, а «гражданским союзом». Однако, по его словам, сейчас необходимо «противостоять войне». Он полагает, что «первоочередной задачей» ЕС должна стать помощь Украине в ее противостоянии «могущественному соседу».

Боррель заявил, что эта помощь включает не только «экономическое, коммерческое, дипломатическое, финансовое давление на Россию, чтобы ослабить ее экономику», но и поставки оружия Киеву. «Я не понимаю тех, кто говорит, что мы не должны вооружать Украину, потому что это продлит войну», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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