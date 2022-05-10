Посол в США назвал спецоперацию на Украине вынужденной и своевременной

Москва не могла оставить Донбасс на растерзание неонацистов, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов по случаю торжественного приема в российской дипмиссии в честь Дня Победы сказал, что спецоперация РФ на Украине – «вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии». При этом он подчеркнул, что Москва «всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности», но ее «справедливые и обоснованные требования» гарантий безопасности на Западе «слышать не хотели». Посол заявил, что РФ – великая страна с тысячелетней историей, и ее народ «никому не удастся сломить», передает РИА «Новости».

РФ начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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