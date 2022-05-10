Танцы на льду: неудачная рыбалка кота довела хозяев до слез

Зимой люди ловят рыбу с помощью ледорубов, однако другим сухопутным животным приходится лишь выпрашивать морских жителей у человека, чтобы их отведать, ведь замерзшая поверхность – довольно серьезная преграда. Но кот, который стал популярным в интернете, все-таки решил сам погоняться за рыбешкой, несмотря на затвердевшую воду.

Пользователь социальной сети “Тик-Ток” с ником zoo_lands опубликовал видео, на котором хвостатый четвероногий устроил танцы на льду, преследуя плавающую в пруду рыбу. Пока хозяева снимали происходящее на телефон и смеялись до слез, кот не оставлял надежды поймать водоплавающее. Такую рыбалку, конечно, нельзя назвать успешной.