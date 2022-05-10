Япония ввела санкции против Мишустина и «Алмаз-Антея»

Санкции вводятся против 133 человек из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 компании, сообщил МИД Японии.

В санкционный список включены глава правительства РФ Михаил Мишустин, замсекретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, родственники бизнесмена Геннадия Тимченко, передает РИА «Новости».

Также санкции введены против руководителей ЛНР и ДНР и других лиц, передает ТАСС.

Среди компаний, против которых введены санкции, оказались, в частности, «Алмаз-Антей» и «Тактическое ракетное вооружение», ВНИИ «Эталон», «Интелтех».

В санкционных списках Японии уже более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.

На прошлой неделе правительство Японии приняло решение ввести дополнительный пакет санкций в отношении РФ из-за ситуации на Украине. До этого Япония запретила импорт ряда товаров из России, экспорт в Россию автомобилей премиум-класса, расширила другие санкции. Кроме того, Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

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