Маск выразил готовность «попасть в ад»

Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на призыв одного из пользователей Twitter «исповедаться».

Пользователь обратился к Маску с вопросом о существовании «Творца», а также предложил «исповедаться». Маск в ответ заявил: «Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения», – передает РИА «Новости».

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству. Рогозин после этого заявил: «Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 млн только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ».

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