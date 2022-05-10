 

Мнение: «Кровавое лицо неонацизма»?

10.05.2022, 5:04, Разное
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Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской.

Полностью согласен с послом, что это «какая-то дичь».

Дословно: « Я даже не знаю, как это назвать. Это какая-то дичь, которая ничего общего с правилами цивилизованного поведения, которому так любят нас учить наши западные партнеры, в том числе поляки, не имеет… Это все можно было предвидеть, полиция в конце концов появилась, но уже после того, как эта вакханалия раскрутилась» – заявил посол России в Польше.

Согласен я и с представителем МИД Марией Захаровой, которая написала в своем Telegram-канале, что «поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое».

Спасибо Андрееву и Захаровой, теперь я знаю, как называется нападение на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, произошедшее 7 апреля на Казанском вокзале Москвы.

Это тоже были «какая-то дичь» и обнажение «кровавого лица неонацизма». Так или не так? Или это совсем другое?

Фотографии посла России и в Польше и главного редактора «Новой газеты» отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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