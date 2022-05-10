Мнение: Они не хотят повторить

Ого! Хорошо сказал. Зеленский, оказывается, все же выступил по случаю Дня Победы. И это у него вышло неожиданно мощно – хотя и прозвучало весьма угрожающе в адрес РФ.

“Он подчеркнул, что ни один оккупант не смог прижиться на украинской земле

и «пустить в нее корни», сковать свободный дух украинцев. Украина все

равно побеждает, сказал Зеленский, потому что это наша земля.

«Ибо кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за

Родину. Мы никогда не воевали против кого-нибудь. Мы всегда воюем за

себя. За свою свободу. За свою независимость. Чтобы победа наших предков

была не зря. Они сражались за свободу для нас и победили. Мы деремся за

свою свободу, за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда

не забудем, что сделали наши предки во Второй мировой войне», – говорится

в обращении президента.

Зеленский напомнил, что во Второй мировой войне погибли около 8 млн

украинцев – каждый пятый украинец не вернулся домой. А в целом война

унесла не меньше 50 млн жизней.

«Мы не говорим «можем повторить». Ибо хотеть повторить 2194 дня войны

может только безумный. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные

преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии,

копирует все, что делали они. Он обречен. Ибо был проклят миллионами

предков, когда начал подражать их убийце. А потому потеряет все. И совсем

скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни

одного», – подчеркнул Зеленский”.

Ну нет. ФСБ бессильно против творческого человека на его поле. Убить – могут, возразить – нет.