Как преодолеть страх публичных выступлений: 7 советов специалиста

Под публичным выступлением подразумевается процесс, во время которого человек произносит заранее подготовленную речь, пассивно влияющую на аудиторию. Это тот опыт, который рано или поздно получают почти все: сдача устного экзамена, защита диплома перед педагогами или презентация своего проекта перед инвесторами, даже собеседование — все это и многое другое можно отнести к публичным выступлениям. Особенно важно быть уверенным при питчинге по теме Корпоративной социальной ответственности. Тут нужно не только с уверенностью показать значимость проекта, но и показать свою уверенность. И тогда партнеры поймут, что если ты уверен в результате, то они могут тебе доверять.

И первая эмоция, которая возникает у большинства при одной только мысли об этом, — страх! Знакомо? Вы не одиноки в этом. Глоссофобия свойственна, по подсчетам экспертов, 95% людей на земле и находится на третьем месте после страха смерти и одиночества. Хоть переживания велики, справиться с ними под силу каждому.

Первая и сама главная рекомендация — осознать, что волнуются все, и каждый в зале понимает ваши эмоции. Ваша же задача — прожить этот момент, наслаждаясь им! Выходите к аудитории с установкой, что ваш рассказ важен и интересен.

1. Формируем цель выступления! Вы обязательно должны ответить себе на вопрос: что я хочу получить в результате. Деньги на проект? Пятерку в зачетку? Место в штате? Аплодисменты зала? Как бы хорошо вы не выступили, если вы не знаете, что хотите в результате, — ничего не получите.

2. Создаем презентацию (если формат это подразумевает). Исходя из цели выдавайте ту информацию, которая поможет получить желаемое. Не нужно рассказывать все, забрасывать данными, цифрами и объемом информации. В презентацию добавляем то, что плохо воспринимается на слух: цифры, даты, картинки. Делаем слайды с краткой информацией о проекте, о компании, о себе; о конкурентах и ваших преимуществах; о цели с призывом к действию: “подпишитесь на наши соцсети”, “нам нужно ХХХ денег для реализации”. В самом конце – страница с контактной информацией.

3. Готовим речь. Для выступления вам достаточно заготовить 5-7 тезисов, можно на разных небольших листах, можно на одном. А вот писать многостраничный текст и зачитывать его по бумажке не рекомендую. Так вы не сможете управлять аудиторией, и ваше выступление не заметят. Если речь сопровождает презентация, не дублируйте устно то, что написано в ней. Например, говоря о финансовой модели, можно сказать: “все цифры есть на этом слайде”, и пока зрители читают, вы устно дополняете данные другой информацией.

Лайфхак: помимо тезисов можно подготовить несколько фраз, которые вас выручат, если вы запнетесь. Но будьте осторожны с шутками, это можно использовать, только когда у вас есть опыт.

4. За пять минут до выступления ваша внутренняя энергетика должна быть на 6/7 баллов из 10. Если вы слишком спокойны, возможно, вам стоит “разогнать кровь” и, например, попрыгать или поприседать. Если чрезмерно переживаете, сделайте дыхательную гимнастику: несколько медленных вдохов-выдохов нормализуют пульс. Перед выступлением не ешьте и не пейте (можно лишь смочить горло) и сходите в туалет. За 3-5 минут до выхода к аудитории постарайтесь отвлечься и не думать об этом. Лучшее, что вы можете сделать для себя, – это максимально расслабиться.

5. Выходим к аудитории. Ваше выступление начинается с того момента, как вы делаете первый шаг на сцену или к публике. Идите твердой походкой, с прямой спиной. Громкость и скорость речи — чуть выше среднего. Стойте в открытой позе (не скрещивайте руки), одну ногу можно выставить чуть вперед. Все это создает образ уверенного в себе человека. Подробнее об этом рекомендую почитать в книге “Язык жестов” Алана Пиза.

Во время речи никогда не вставайте к зрителю спиной. Если вас приглашают к трибуне, лучше за ней не стоять, а двигаться по сцене (неспешно, уверенными, широкими движениями). Исключение: если это ваш первый опыт выступлений, тогда трибуна может стать вашей “броней”.

Лайфхак: в начале и в конце нужно кратко и ярко сказать о себе, ни в коем случае не скромничая. Сказать имя, свой проект и достижения (громкие имена, весомые цифры, победы, успехи).

6. Смотрим на зал. При аудитории в 10-20 человек старайтесь поймать зрительный контакт с каждым. В зале на 100+ зрителей держите взгляд чуть выше середины, периодически переводя его в разные части помещения, так, чтобы у каждого сидящего было ощущение, что вы обращаетесь к нему. Если у вас немного опыта, можно пригласить близкого человека, которому вы доверяете, и сосредоточить свой взгляд на нем.

7. Удерживаем внимание. Когда зрители теряют интерес (они могут просто устать из-за длительного мероприятия), то действовать рекомендую следующим образом: сначала сделайте паузу в несколько секунд. А после измените тон голоса и, например, чуть громче скажите: “дорогие коллеги”, “внимание на слайд”. Хорошо работает интерактив: просите поднять руки или работайте с вопросительной интонацией.

В публичных выступлениях важнее всего опыт. Чем чаще вы выходите к аудитории, тем лучше это у вас получается. Поэтому перед серьезным мероприятием стоит потренироваться. Например, можно попросить друзей прийти с людьми, которые вам не знакомы, и выступить перед ними. Еще помните, что до 70% информации человек воспринимает невербально и никогда не игнорируйте походку, внешний вид, жесты, движения. Они не менее важны, чем та информация, которую вы произносите.