Мнение: О гендерной разнице

Давайте разберем проблему автора из последнего письма, точнее обобщим все подобные проблемы подобных авторов.

Эту проблему можно охарактеризовать как агрессивное штурманство с первого дня знакомства, которое приводит к быстрому сливу.

Замечая свой слив, такие женщины увеличивают агрессию, думая что так “защищают свои границы”, и увеличивают штурманство.

И это вместо того, чтобы снизить и то, и другое, и штурманство, и агрессию.

Я даже попыталась привлечь к разбору письма живого анти-штурмана, чтобы продемонстрировать иную логику общения.

Анти-штурманство – это не пассивность и безучастность как думают многие Штурманы.

Это активность и участие в границах, то есть в красном поле (КП).

Для КП имеет значение гендерная разница, как СЗ и n(ОЗ).

Помните, что Ж = 2М?

Это значит, что стоимость каждого женского шага, каждого женского предложения, каждого женского запроса в 2 раза выше.

Это обоюдоострая вещь: в чем-то у женщины больше свободы, чем у мужчин, в чем-то больше ограничений.

А именно.

Женщины могут позволить себе меньше вкладываться в отношения, физически и материально, чем мужчина.

Например, при равном КП, женщина, которая устала, замерзла, уснула раньше, забыла деньги, дорогу, время, опоздала, не донесла, потеряла и т.д. будет косячить меньше, чем мужчина с тем же самым набором.

Это очевидные всем вещи и притворяться, что Ж и М в во всем таком равны – демагогия. Демагоги любят сравнивать Ж и М с разной СЗ и доказывать, что с женщин спрос больше. Нет, намного меньше, при прочих равных.

Ограничения касаются сексуальной стороны. От женщин ожидается большая степень целомудрия и сексуальной сдержанности. Это связано как с фактором наследства (достоверного отцовства) так и с тем, что мужчина – активная сторона сексуальных отношений и инициирование женщиной секса бессмысленно. “Инициатива” женщины хороша, когда мужчина уже готов, то есть сам инициатор. Вот эти два фактора и создают гендерные ограничения для женщин. А в обмен открывают им многие привилегии по части вложений.

Иное было бы несправедливо. По итогу права в отношениях у мужчин и женщин равны.

Женщины в коронах равенства хотят присвоить себе свободы другого пола и отказаться от сексуальных ограничений, поэтому выходят из КП.

Давайте на примере последнего автора посмотрим, как это происходит.

В начале знакомства мужчина пожаловался ей, что не видит никого достойного на сайте знакомств.

Автор ответила ему поучениями и советами не привередничать.

Очевидно, она проигнорировала гендерную разницу и ответила так, как если бы она была парнем, которому другой парень пожаловался, что нормальных баб нет. Она позабыла, что сама – женщина, что ее роль в романтичной игре: товар, который выбирает купец и пытается купить. Наверняка автора разозлило бы такое сравнение, то есть правила игры она не принимает. Она и дальше будет вести себя как джигит, который может выбрать себе красавицу и плясать вокруг нее лязгинку. Посмотрим, к чему это приведет.

Парень соглашается попробовать в ответ на ее совет не привередничать, но автор воспринимает это как его шаг.

Она сама сделала к нему шаг, попросив не привередничать, он ответил согласием, а не шагом, автор приняла это за шаг.

Вот ловушка Штурманов. Они не видят свои активные шаги, поэтому вялый ответ на свой шаг принимают за инициативу.

Приняв согласие парня за шаг автор сделала в ответ два шага. Представьте себе ее шаг и так равен двум шагам парня, а она сделала шаг и еще два шага. Три шага, то есть шесть шагов парня, в то время как он сделал полшага. Пять с половиной шагов – вот ее выход из КП.

Дальше они встретились и катались, автору казалось, что парень высокомерен. То есть она смотрела на него из-под короны и ей казалось, что он возносится выше того, что есть. На самом деле он и так был ее выше намного по СЗ, она была далеко внизу и фигура ее уменьшалась, а его росла.

Дальше они опять встретились, наверняка автор заскочила за парнем на своей машине. Еще два-три шага, когда парень пятился назад. Возила его везде, он нудел и пел протяжную арию мертвого жука. Она решила не мучить животинку и нашла себе другую жертву. Понятное дело с таким анамнезом и с другой жертвой ничего не вышло. Вернулась к этому, продолжила домогаться.

Чем дальше, тем хуже.

Он уклонялся от сближения, автор была активна. Почему-то ни одна доярка не может живо представить, насколько доильный аппарат выглядит отталкивающе глазами мужчины, но это потому, что они представляют себя очень привлекательными по умолчанию и свою активность представляют как дар. На самом же деле доильный аппарат появляется только когда либидо мужчины в состоянии мертвого жука, и это настоящее насилие.

Свой доильный аппарат автор прикрывала кокетливыми отказами пойти к мужчине в гости. В результате первый секс их случился в машине, да еще и на ходу, то есть самый циничный вариант секса и самый плохой, учитывая контекст и очень низкую значимость автора.

После этого мужчина уже откровенно хамит и ведет себя грубо. Автор дерзко отвечает и грубит в ответ.

Причем это все еще ее шаги, наступательные, требовательные с угрозами. Понятно как далеко автор ушла в черное поле?

Посчитайте ее шаги мимо границ.

Когда он сбегает, она старается его настичь. Он уклоняется от насилия и отвечает на щипцы прямым отказом.

В конце письма она задета, что ее собираются вовлечь в секс-онли, то есть остается в плотном коконе иллюзий.