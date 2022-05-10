Мнение: Коротко по Украине. 09.05.2022

Коротко по Украине. 09.05.2022

1. Мариуполь.

Продолжаются обстрелы и постепенная зачистка «Азовстали». Из подвалов продолжают требовать спасения, которого не будет.

2.Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе без больших изменений. Бои шли к югу от Орехова и юго-востоку от Гуляйполя. Также продолжаются бои в поселках между Гуляйполе и Великой Новоселовкой.

3. Угледар.

Существенного продвижения на линии Новомихайловка—Угледар—Великая Новоселовека нет.

4. Марьинка.

Без существенных изменений. Бои носят позиционный характер.

5. Авдеевка.

В промзоне Авдеевки без изменений. Продвижения нет. Продолжились бои в районе Троицкого и Новоселки-2.

6. ЛНР.

ВС РФ форсировали Северский Донец и вошли в Белогорское. ВСУ в течение дня предпринимали контратаки. Бои в районе поселка продолжаются. Потеря поселка создаст угрозу для коммуникаций северодонецкой группировки ВСУ. Также продолжились бои в районе Воеводовки. Полностью зачищена Попасная.

7. Изюм.

Взята Большая Камышеваха. Продолжаются бои к северу от трассы Барвенково—Славянск, а также рядом с Красным Лиманом. Противник готовится к боям в окружении в Славянске и Краматорске.

8. Харьков.

Противник продвинулся у Старого Салтова в направлении Рубежного. ВС РФ занимают здесь оборону на линии Казачья-Лопань—Липцы—Веселое—Терновая Старица. Попытки атаковать Липцы успеха не имели.

9. Николаев.

Продолжились позиционные бои на николаевском и никопольском направлениях. Позиции ВСУ в Николаеве продолжают подвергаться систематическим ударам. Противник периодически пытается обстреливать Херсон.

10. Одесса.

Попытки атаковать остров Змеиный и высадить там десант закончились тяжелыми потерями для ВСУ в людях и материальной части.

Кроме того, эта активность вызвала активизацию ударов по военной инфраструктуре ВСУ под Одессой, что также привело к потерям в людях и технике.

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