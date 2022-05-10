American Conservative – активная роль в украинском конфликте не спасёт США от внутреннего раскола

Вашингтону не стоит рассчитывать на то, что заметное участие в противостоянии между Киевом и Москвой поможет ему восстановить своё международное лидерство, считает обозреватель American Conservative Эндрю Басевич. По его мнению, властям США необходимо в первую очередь разобраться с собственными внутренними проблемами, которые продолжают раскалывать американское общество.



AP

История США изобилует попытками начать всё с чистого листа. С одной стороны, внутри страны постоянно предпринимаются шаги, имеющие религиозную или светскую подоплёку, для её «очищения от несправедливости, неравенства и разного рода зла». С другой, Вашингтон проводит бесчисленные вооружённые конфликты, которые обычно именуются «крестовыми походами во имя свободы», даже если в их основе явные или скрытые имперские амбиции, пишет обозреватель American Conservative Эндрю Басевич.

По его словам, сочетание этих начинаний позволяло американским властям создать «триумфальное повествование», которое долгое время вызывало поддержку населения. Вернее, так дело обстояло до недавних пор.

«События эпохи, наступившей после окончания холодной войны, поставили под большой вопрос жизнеспособность подобного повествования. Падение Берлинской стены в 1989 году породило надежды на то, что Соединённые Штаты будут претендовать на политическое, экономическое, технологическое, военное и, прежде всего, идеологическое лидерство. Однако усилия, призванные продлить век американского господства, обернулись рядом ошибок и разочарований», — отмечает публицист.

На его взгляд, серия «опрометчивых военных интервенций», направленных на утверждение американского господства, дорого обошлась США, но принесла мало положительных результатов. Более того, культурная война, сосредоточенная на вопросах расы, пола и сексуальности, способствовала яростным разногласиям внутри самой страны.

«Оказалось, что у глобальной войны с терроризмом есть внутренний аналог — гражданская война, которая ведётся в судах, государственных зданиях, школах, на улицах и в интернете. Наше современное «Великое пробуждение» находит своё выражение в политкорректности и противодействии, которое она вызывает», — рассуждает автор статьи.

На его взгляд, 2020-й стал для Америки «чудовищным годом». Пандемия опустошила страну, вызвала широкомасштабные экономические бедствия и обострила противоречия. Споры о границе, иммиграции, преступности, полиции, владении оружием, учебных программах и климатическом кризисе ожесточились и, судя по всему, не поддаются компромиссу.

Президентские выборы не исправили ситуацию. Джо Байден оказался «скучным, неэффективным и склонным к оплошностям временщиком», явно не способным дать стране новый импульс. В то же время его политические оппоненты не скрывают, что надеются на возвращение к власти Дональда Трампа и отмену всех начинаний действующего главы Белого дома, считает публицист.

Именно в этот «напряжённый и тревожный момент» Владимир Путин ввёл войска на Украину. Последствия этого продолжающегося конфликта, в котором Вашингтон принимает активное участие, поскольку поставляет оружие Киеву, ещё некоторое время не проявятся в полной мере. «Тем не менее мы уже можем мельком увидеть его возможное влияние на американскую политику, которое, вероятно, будет глубоким и почти наверняка неблагоприятным», — считает Басевич.

По его мнению, украинский конфликт даёт элите США возможность избавиться от разочарований, которые постигли страну в современной истории. При этом широко используются исторические аллюзии на политику Вашингтона времён Второй мировой.

К примеру, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман утверждает, что «Америка снова стала арсеналом демократии». Он выставляет украинский конфликт как «борьбу за свободу», а также сравнивает Байдена и Зеленского с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем.

Но, на взгляд Басевича, при рассмотрении американского вмешательства в украинский конфликт на ум приходят совершенно иные исторические параллели. А именно вторжения во Вьетнам и Ирак, которые американские СМИ и власти преподносили в качестве «борьбы за свободу и демократию».

«Как и в случае с Вьетнамом и Ираком, описание украинского кризиса как борьбы за свободу лишает его исторического контекста. В результате это событие становится более привлекательным для граждан, чьё представление об истории после окончания холодной войны, в том числе о расширении НАТО и его использовании для интервенций, оставляет желать лучшего», — поясняет автор статьи. В действительности, весь смысл возрождения старых историй о Рузвельте и Черчилле, спасающих мир, состоит в том, чтобы «упростить прошлое и ввести общественность в заблуждение», добавляет он.

Обозреватель American Conservative подчёркивает, что он не выступает против того, чтобы США помогали Украине. Но он убеждён, что после своего окончания этот конфликт «оставит больше проблем, чем разрешит». Более того, вне зависимости от исхода этого противостояния, оно не поможет разрешить идеологические, культурные и экономические неурядицы, которые изводят Америку и раскалывают её политический истеблишмент.

«Несмотря на все жизнеутверждающие отсылки к «свободе» от таких деятелей, как Пол Кругман, жестокий и порочный конфликт на Украине не позволит Америке перезапустить мир заново. Думать иначе — значит пребывать в иллюзии», — заключает Эндрю Басевич.