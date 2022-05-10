 

Берлин начал готовить «кризисный план» на случай отказа РФ поставлять газ

10.05.2022, 3:50, Новости дня
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Власти Германии разрабатывают «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок российского газа, сообщают источники.

Подготовкой руководит министерство экономики. Берлин боится, что Москва остановит поставки в одностороннем порядке. План включает кредиты и гарантии для поддержки энергокомпаний, а также контроль над критически важными фирмами. При необходимости Берлин сможет приобретать доли в компаниях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Немецкие чиновники полагают, что их страна приближается к пределу санкций, которые может ввести без угрозы экономического спада. К идее санкций против российского газа настороженно относятся даже сторонники санкционного давления на Москву. Сообщается, что руководители крупных немецких компаний и представители фирм, у которых есть «связи с Россией», повлияли на Берлин, призывая власти Германии не запрещать газ. Компании заверили, что «в любом случае» готовятся ограничить связи с Россией в сфере энергетики.

Кроме того, немецкий регулятор «рассматривает вопрос о том, следует ли отдать приоритет промышленности перед домохозяйствами». Это будет ознаменовать пересмотр нынешней политики, согласно которой бизнес первым «отключают» от поставок.

Reuters также сообщает, что Берлин рассматривает возможность «взять под контроль» НПЗ в Шведте, который контролируется «Роснефтью». Отмечается, что НПЗ «может пострадать» из-за эмбарго ЕС на нефть. Возможность национализации энергетических компаний рассматривается, но этот вариант должен быть «тщательно взвешен» и обоснован не «наказанием России», а «обеспечением поставок энергии», заявили источники.

Напомним, по информации СМИ, Еврокомиссия планирует 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа. При таком развитии событий чрезвычайные меры коснутся почти всего Евросоюза.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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