Япония признала невозможность немедленного отказа от российской нефти

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда прокомментировал решение лидеров стран G7 отказаться от импорта энергоресурсов из России.

Хагиуда заявил, что его страна «не может сейчас отказаться от импорта российской нефти». При этом Япония готова «постепенно отказываться от зависимости от российских энергоресурсов, в то же время находя альтернативные источники поставок». Он подтвердил, что Япония едина с другими странами G7, передает ТАСС.

Напомним, страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти. Глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что для Японии сложно отказаться от импорта российской нефти, но «сейчас единство G7 важно как никогда».

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