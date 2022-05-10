 

ЛНР сообщила о переговорах с Сирией и Венесуэлой по вопросу признания

10.05.2022, 3:50, Новости дня
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Переговоры о признании Луганской народной республики ведутся с Сирией и Венесуэлой, а также другими государствами, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Мирошник заявил, что «переговоры ведутся со многими партнерами». По его словам, «официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются с Сирией и с Венесуэлой», передает РИА «Новости».

Кроме того, ЛНР ведет переговоры с рядом стран, которые «заинтересованы в установлении отношений». Идет «обсуждение параметров взаимоотношений», но у ЛНР «пока нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость». По словам посла, у других государств есть желание признать ЛНР. для этого требуется «вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу».

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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