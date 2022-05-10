Мнение: Зачем России флот?

Интересное видео какого-то очередного ютубного “знайки” (я, собственно, сам такой). Придраться по мелочи есть к чему. Достаточно сказать, что в самом начале ролика автор убедительно доказывает, что крейсер Москва был крайне слабо защищен и его прикрытие было абсолютно не продумано (в общем, обычная советская халтура), а уже в следующей части не менее убедительно доказывает, что при всей слабой защищенности Украина никак бы не могла его поразить своими “Нептунами”, как бы они их там ни модернизировали.

Но общая мысль понятна: крейсер Москва в любом случае представлял из себя легкую мишень – но для НАТО, а не для Украины. Т.е. как бы против Украины его вполне можно было бы использовать, но… Не сиди в российских штабах откровенное дубьё, оно могло бы догадаться, что если РФ пришло на Украину “воевать с НАТО”, то очевидно, что рано или поздно оно от НАТО и получит.

По всей видимости, так оно и вышло. Меня убеждают доводы автора ролика, что получить две ракеты в бочину наш крейсер мог только при “сопровождении” этих ракет с самолета НАТО. И тогда, кстати, понятно также, почему Минобороны и собственно руководство РФ так юлит с этой гибелью. Ведь в самом деле: если самолет НАТО фактически наводит ПКР на наш боевой корабль (и, скорее всего, наводит натовскую же ракету) – это ничто иное, как casus belli. А как иначе это расценить?

Но если это признать – надо отвечать. Как? Очевидно, приказом на ядерный удар по НАТО – т.е. по Европе и США. И если этого приказа не отдали, а наоборот – весь случай в России постарались максимально “замылить” – есть робкая надежда, что у нас в руководстве еще не все окончательно сошли с ума. Что, безусловно, радует – жить-то хочется, как ни крути.

А крейсер – жалко. Опять-таки – скорее всего, автор ролика прав, и флот России вообще никакой не нужен. Пустые понты, цену которым тем более что все узнали – благодаря все тому же крейсеру Москва. Крейсер жалко, его экипаж – жалко вдвойне.