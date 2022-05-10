Мнение: О Ж=2М

В продолжение предыдущего поста, про засаду с Ж=2М, закон поля, где женский шаг равен двум мужским (в сфере романтики).

Если рассматривать шаги как исключительно положительный фактор, может показаться, что у женщин двойная привилегия.

Но будь так, женщины были бы высшим полом, а полы равны, как и нации, как и расы. Люди равны при прочих равных, неравными их делают разные ресурсы, то есть нечто приобретенное ими и их предками, а сами по себе люди равны.

Шаги в одних условиях – положительный фактор, в других условиях – отрицательный.

Там, где шаги положительный фактор, Ж=2М дает женщинам привилегии по сравнению с мужчинами, а там где отрицательный – ограничения по сравнению с мужчинами.

Шаги – положительный фактор, когда эти шаги в КП (в красном поле, в границах).

В этом случае каждый шаг женщины не только будет растить ее СЗ и КП, но и будет давать женщине два шага мужчины ей навстречу.

Возьмите любой фильм про взаимную любовь и посмотрите. Она ему нежный взгляд, он ей букет цветов, она ему комплимент, он ей признание в любви, она ему поцелуй, он ей предложение руки и сердца. Можно и в обратном порядке. Он ей букет цветов, она ему нежный взгляд, он ей признание в любви, она ему комплимент, он ей предложение руки и сердца, она ему поцелуй.

А теперь давайте поменяем гендеры местами. Он ей взгляд, она ему подарок, он ей комплимент, она ему признание в любви, он ей поцелуй, она ему предложение руки и сердца. Дисбаланс, верно? Очевидно, что парень тормозит и наверняка готов уже спасаться бегством, иначе на каждый шаг ее делал бы в два раза больше, а не в два раза меньше. В обратном порядке еще хуже. Она ему подарок, он ей в ответ нежный взгляд (и все), она ему признание в любви, он ей комплимент (вежливый отказ), она ему предложение руки и сердца, он ей поцелуй (дружеский).

Как так получается, что драгоценные шаги женщины, аж в два раза более дорогие, совершенно обесцениваются при ответных меньших шагах мужчины? Так получается, потому что отсутствие взаимности означает, что КП женщины во много раз меньше, чем размах ее шагов. А значит половина или две трети ее шагов – в черном поле.

В черном поле формула Ж = 2М становится для женщин зловещей.

Каждый шаг женщины в черном поле – как два мужских в черном поле.

Как женщина с меньшими усилиями и вложениями может быстро продвигаться в красном поле, так она очень быстро может двигаться и в черном поле, с двойной скоростью по сравнению со скоростью мужчин.

Давайте разберем конкретные ситуации, чтобы увидеть это.

Кто из мужчин в юном возрасте не испытывал тайную досаду или даже зависть по отношению к девушкам, которым ничего не надо делать, вокруг них и так все кружат. Им достаточно намекнуть и все парни уже бегут с предложениями, так кажется молодым мужчинам. Женщинам и правда нужно меньше ответных шагов для баланса и в силу этого женщина может “морочить голову”, не давая однозначно понять, нравится ей мужчина или нет. Она может задержать томный взгляд на несколько секунду и мужчина будет голову ломать, значило ли это что-то, может накрутить себя этим до влюбленности. А она не только не делала ничего, но могла и не осознавать, что на кого-то томно посмотрела. У нее просто взгляд такой. И коварные кокетки пользуются этим. Улыбнулась тому и другому и пусть они мучаются, улыбчива она или симпатизирует.

Ирония в том, что большинству женщин и раньше и особенно сейчас это не кажется привилегией. Им сложнее не делать шаг, чем делать. Им хотелось бы подойти и прямолинейно объявить нравящемуся мужчине, что он им нравится. И они негодуют, что это обойдется им намного дороже, чем мужчине. То есть мужчина может так сделать и ничего. Даже если его пошлют в ответ, ничего. А для женщины это считается (и есть) унижение. Штурманы считают это очень несправедливым.

Чтобы увидеть преимущество, надо представить влюбленного мужчину. Он влюблен и будет делать шаги сам, в ответ на ваши намеки. Все вложения, все предложения, все инициативы и вся ответственность будет в основном на нем. Женщина будет чувствовать себя более ценной и дорогой и важной, но только в случае равной высокой СЗ.

Любовь – это равная высокая СЗ. А большой дисбаланс – это не любовь, а стремление к изнасилованию.

Именно так и нужно воспринимать дисбаланс, то есть невзаимную любовь. Один хочет заставить другого быть вместе против его воли.

И вот если идет речь о насилии, здесь с женщины намного больше спрос. Мужчина – грубое существо, что с него взять?

Женские щипцы = двойные мужские.

Каждый шаг женщины в черном поле вызывает такое же снижение СЗ как два мужских.

Мужчина дежурит у подъезда, романтический герой. Только при явной отрицательной СЗ он превратится в маньяка, а при положительной, даже очень небольшой, он – романтик. Даже при нулевой.

А женщина, которая преследует мужчину, который не влюблен, но относится к женщине хорошо? Она выглядит агрессивной липучкой сразу и снижает свою СЗ и без того маленькую.

Представьте себе, мужчина может поднять свою значимость активными ухаживаниями за равнодушной женщиной. Но если женщина будет активно ухаживать за равнодушным мужчиной, она его достанет и вызовет отвращение.

Вот какая опасная эта формула Ж=2М.

Приведите еще примеры положительной 2М и отрицательной.