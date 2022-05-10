 

Times – партия Шольца потерпела чувствительное поражение на выборах в Шлезвиг-Гольштейне

10.05.2022, 2:35, Разное
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Социал-демократическая партия Германии потерпела чувствительное поражение на региональных выборах в Шлезвиг-Гольштейне, пишет The Times. По мнению издания, основной причиной провала СДПГ стало недовольство граждан курсом Олафа Шольца в отношении украинского кризиса.


AP

Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца потерпела чувствительное поражение на региональных выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, пишет The Times. Как отмечает издание, до украинского кризиса партия социал-демократов надеялась победить, однако теперь, согласно предварительным подсчётам, она займёт лишь третье место позади ХДС и зелёных.

Данные первоначального подсчёта голосов показывают, что партия ХДС наберёт около 41%, что практически достаточно для единоличного формирования правительства. Что касается СДПГ, то их окончательный результат прогнозируют на уровне 16%, что станет худшим результатом для партии в этом регионе за всё время с момента окончания Второй мировой войны.

Как отмечает The Times, масштаб поражения социал-демократов оказался неожиданным. Опросы прогнозировали меньший разрыв между ХДС и СДПГ: по мнению издания, такое поражение создаёт плохой задел для социал-демократов на выборы в Северном Рейне — Вестфалии, которые пройдут в грядущее воскресенье.

Ключевой причиной неудачи социал-демократов стала политика Шольца в отношении украинского кризиса, считает The Times. Согласно данным соцопросов, лишь треть граждан ФРГ поддерживает курс Шольца в отношении украинского кризиса. Кроме того, наблюдается заметное снижение личного рейтинга самого Шольца. 



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