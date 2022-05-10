 

Sky News прервал интервью с Полянским из-за эмблемы СС в соцсети Зеленского

10.05.2022, 2:22, Новости дня
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Ведущий британского канала Sky News резко оборвал общение в прямом эфире с первым зампостпреда РФ Дмитрием Полянским, когда тот указал на публикацию президентом Украины Владимиром Зеленским к 9 мая фотографии украинского военного с эмблемой дивизии СС.

Полянский заявил, что действия Великобритании, которая «забывает все, за что мы воевали», являются «абсолютной катастрофой и позором». «Я вам приведу лишь один пример – я покажу вам то, что появилось на официальной странице Зеленского в Instagram (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Вы видите эмблему. Вы знаете, что это? Это эмблема немецкой дивизии СС во Второй мировой войне», – сказал дипломат.

Как подчеркнул Полянский, лидер украинского государства «опубликовал в День Победы эмблему бойца «Правого сектора» с этой эмблемой, утверждая, что это символ борьбы с нацизмом», передает РИА «Новости».

Ведущий попытался прервать его, но Полянский не позволил этого сделать и продолжил: «Это было удалено через полчаса, но, конечно, у нас есть копия этого. Вы знаете, что эта дивизия «Мертвая голова» ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны?». Полянский обвинил Великобританию в том, что Лондон «покрывает украинские власти, которые демонстрируют нацистские символы в День Победы». Он подчеркнул, что «эти нацистские символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев». «Вы не находите это странным?» – сообщил дипломат.

После этого ведущий оборвал дипломата, заявив, что у него была возможность высказаться, но время для эфира истекло. Сам Полянский позднее отметил в Telegram, что ведущий «быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло, и что Sky News не может подтвердить правильность этой информации». «Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе… правда им не нужна! Теперь 100 раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир», – сообщил Полянский.

Напомним, Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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