 

Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз

10.05.2022, 2:22, Новости дня
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Евросоюзу передана заполненная вторая часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что Украиной сделан «еще один шаг, очень важный и не просто формальный шаг, на пути в Европейский союз». Документ «включает тысячи страниц». Киев рассчитывает, что «в июне получит положительный ответ относительно получения Украиной статуса кандидата члена ЕС», передает РИА «Новости».

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК ждет получения от Украины второй части опросника по приему в ЕС, решение, дать ли Киеву статус кандидата, будет принято в июне. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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