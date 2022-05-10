 

Молдавия призвала Россию вывести военных из Приднестровья

10.05.2022, 2:22, Новости дня
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Кишинев использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с «приднестровской территории Молдавии», сообщила премьер страны Наталья Гаврилица.

Гаврилица также добавила, что в Кишинев «обращает внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом». По ее словам, «нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества». Гаврилица заверила, что Кишинев хочет найти мирное решение конфликта, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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