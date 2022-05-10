Молдавия призвала Россию вывести военных из Приднестровья
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Кишинев использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с «приднестровской территории Молдавии», сообщила премьер страны Наталья Гаврилица.
Гаврилица также добавила, что в Кишинев «обращает внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом». По ее словам, «нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества». Гаврилица заверила, что Кишинев хочет найти мирное решение конфликта, передает РИА «Новости».
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