Ризотто с крапивой: рецепт от Юлии Высоцкой
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Бытует мнение, что весна – сезон отсутствия свежих витаминов. Однако это отнюдь не так. Ведущая Юлия Высоцкая рассказала, как грамотно и с пользой использовать первые растения, которые на первый взгляд кажутся несъедобными.
В своем телеграм-канале Высоцкая представила оригинальный рецепт ризотто с крапивой. Готовить такое блюдо придется не дольше 40 минут.
На две порции требуется:
150 г риса
объемный пучок крапивы
100 г пармезана
лимон
луковица
поллитра овощного бульона
70 мл белого сухого вина
столовая ложка оливкового масла
две чайные ложки сливочного масла
щепотка свежемолотого черного перца и щепотка морской соли
От крапивы понадобятся только листья. Их нужно обдать кипятком и поставить на три минуты на огонь. Затем откинуть крапиву на дуршлаг (воду сохранить!), немного отжать и мелко порубить. Цедру лимона натереть на мелкой терке. Луковицу почистить и мелко порезать.
После этого необходимо разогреть в сковороде 1 ч. ложку сливочного и оливковое масло и обжарить лук на медленном огне до прозрачности. Когда лук станет мягким, добавить нарезанную крапиву, перемешать и всыпать рис.
Непрерывно помешивая, прогреть рис с крапивой, затем влить вино. Когда алкоголь выпарится, небольшими порциями вливать подогретый овощной бульон и отвар крапивы
Когда жидкость порядком выпарится, добавить 1 ч. ложку сливочного масла и лимонную цедру, посолить, поперчить. Пармезан натереть на мелкой терке. Половину натертого сыра добавить к рису с крапивой, перемешать. Подавать ризотто с оставшимся пармезаном.
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