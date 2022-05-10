Spiegel – немецкие поезда опаздывают всё чаще — и так будет ещё долго

Немецкие железные дороги подводят печальные итоги статистики: в апреле этого года почти каждый третий поезд дальнего следования прибывал к месту назначения с опозданием. Это худший показатель пунктуальности с 2015 года. Как отмечает журнал Der Spiegel, железнодорожный концерн Deutsche Bahn винит в этом строительные работы и контроль на границах, что приводит к опозданиям. Ожидается, что такая ситуация сохранится ещё несколько лет.



AP

В апреле поезда дальнего следования компании Deutsche Bahn задерживались так часто, как не было уже давно, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Согласно данным компании, междугородние и международные поезда ICE и Intercity прибывали вовремя только в 69,1% случаев. Это самый низкий показатель с июля 2015 года. Как отмечает издание, поезд считается прибывшим вовремя, если он опоздал не более, чем на шесть минут.

Представитель немецкой железнодорожной компании объяснил ухудшение состояния, главным образом, строительными работами. В этом году на строительство путей и станций будет потрачена рекордная сумма €13,6 млрд. «В апреле железные дороги сосредоточились на строительстве на особенно загруженных линиях». Поэтому немецкая железнодорожная компания заранее объявила, что поездки на Пасху могут занимать больше времени, чем обычно.

Согласно отчёту компании, крупные работы велись между Берлином и Мюнхеном, Фульдой и Франкфуртом, Франкфуртом и Кёльном, Карлсруэ и Базелем, а также Штутгартом и Ульмом. «Кроме того, продолжающийся пограничный контроль также негативно сказался на пунктуальности поездов», — заявил пресс-секретарь компании.

При этом за время пасхальных каникул железные дороги Германии впервые насчитали столько же пассажиров, сколько было до пандемии коронавируса. Только с воскресенья до понедельника после Пасхи поездами дальнего следования воспользовались 1,8 миллионов человек, что на 20% больше, чем в предыдущем году. По данным компании, в среднем поезда ICE и IC были заполнены на 54%, при этом использовались дополнительные специальные поезда.

На текущий год концерн поставил перед собой цель достичь показателя пунктуальности на уровне 80% в междугородних перевозках. В 2021 году в среднем чуть более 75% поездов ICE и IC ходили по расписанию, напоминает немецкий журнал.

Железнодорожный концерн Германии ожидает, что многие строительные объекты будут замедлять движение поездов ещё на протяжении нескольких лет. По его оценкам, отставание в инвестициях в инфраструктуру составляет почти €60 млрд. Целевой показатель пунктуальности поездов дальнего следования на 2030 год составляет 85%, отмечает Der Spiegel.