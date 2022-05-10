США посетовали на преувеличение их роли в конфликте на Украине

Глава американского государства Джо Байден недоволен утечками информации, после которых СМИ заявили, что США предоставили Украине разведданные о крейсере «Москва», сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки сказала, что, по мнению Байдена, утечки «преувеличивают роль» США, «отражают ее неверно» и при этом «преуменьшают роль Украины», передает РИА «Новости».

Кроме того, она сообщила, что сейчас визит Байдена на Украину «не планируется», хотя президент США и «хотел бы поехать». Комментируя визит на Украину первой леди США Джилл Байден, Псаки заявила, что эти «поездки несколько различаются». Как отметила Псаки, журналисты должны это знать «по сопровождению президента в поездках», передает ТАСС.

В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели флагмана ЧФ России. Об этом же заявила Псаки. Между тем бывший командующий ЧФ ВМФ РФ Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва».

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