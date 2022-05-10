 

Лавров прибыл в Алжир

10.05.2022, 1:00, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Алжир, где встретится с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой, сообщают информационные агентства.

Визит российского министра ранее не анонсировался, передает РИА «Новости».

Напомним, предыдущий визит Лаврова в Алжир состоялся в 2019 году. Отметим, что на фоне заявлений ЕС о необходимости отказаться от российского газа у Алжира и одной из крупнейших стран Европы – Испании – внезапно произошел конфликт из-за транзита газа. При этом Алжир оказался одним из наиболее востребованных в Европе источников газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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