Лавров прибыл в Алжир
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Алжир, где встретится с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой, сообщают информационные агентства.
Визит российского министра ранее не анонсировался, передает РИА «Новости».
Напомним, предыдущий визит Лаврова в Алжир состоялся в 2019 году. Отметим, что на фоне заявлений ЕС о необходимости отказаться от российского газа у Алжира и одной из крупнейших стран Европы – Испании – внезапно произошел конфликт из-за транзита газа. При этом Алжир оказался одним из наиболее востребованных в Европе источников газа.
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