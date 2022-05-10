 

Приметы и традиции в православный праздник Семенов день 10 мая

10.05.2022, 0:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

История

10 мая (27 апреля по старому стилю) в православии почитают святого мученика Симеона Иерусалимского, одного из семидесяти апостолов Иисуса Христа.

Он проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убийства святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место избрали Симеона. В правление императора Траяна, гонителя христиан, язычники схватили старца и после долгих мучений распяли на кресте.

На Руси 10 мая называли днем Семена Ранопашца. Обычно в этот день по стране начиналась пахота, но для северных и центральных областей она считалась ранней.

Приметы и традиции

Если на Семена Ранопашца весь день был дождь без перерыва, то рожь должна уродиться знатно.

Говорят, если на Семенов день 10 мая ясный восход солнца — лето будет ветреным, а если береза распустила листья раньше ольхи, клена и тополя, то сезон ждет засушливый.

Что нельзя делать 10 мая

Раньше большим грехом считалось гулять возле лугов и полей и праздно петь, так как это может обидеть землю-матушку. Помимо этого, запрещалось использовать есть то, что скоро пойдет в посев, так как можно было остаться без урожая.

Сейчас считается, что в Семенов день 10 мая нельзя поливать растения, которые растут в доме — к разлуке. А вот одиноким людям, наоборот, можно сажать и пересаживать комнатные цветы, это сулит скорую встречу любимого.

Считается, что сегодня нечистая сила попытается проникнуть в дом. Так что не рекомендуется впускать в гости незнакомых людей и чужих домашних животных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Мнение: Вечно далекое завтра

19.08 / “Полное обрушение государственности”: аналитик Кочетков назвал варианты развития событий на Украине

14.05 / Звезда “Зачарованных” Шэннен Доэрти вернулась к работе в кино после химиотерапии

21.02 / Мужчина утверждает, что инопланетяне показали ему грядущую мировую войну

18.11 / В Болгарии нашли маску «инопланетянина», которой 6000 лет

01.07 / Личное: Больно Гарику

08.01 / Николай Лукашенко стал главным тренером хоккейного клуба «Динамо-Минск»

05.05 / Мнение: Процесс деназарбаевизации

07.07 / Мнение: Отелло из Росгвардии…

31.10 / В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика