 

Специальную награду Пулитцеровской премии отдали украинским журналистам

09.05.2022, 23:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские журналисты получили ежегодную специальную награду Пулитцеровской премии за освещение событий с 24 февраля 2022 года, сообщили организаторы.

Специальная награда вручается за особые достижения в сфере журналистики одному человеку или группе лиц, которые могут быть даже не связаны напрямую с медиасферой. В 2021 году ее получила девушка, которая сняла на видео гибель темнокожего Джорджа Флойда, передает ТАСС.

Кроме того, в номинации «За служение обществу» победила Washington Post, газету наградили за подробный анализ штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. New York Times получила награду в двух наиболее престижных номинациях – в области международной проблематики за репортажи о проблемах и неудачах военных кампаний США на Ближнем Востоке и в области освещения внутренних вопросов за материалы о злоупотреблениях полицейских. Критик Саламиша Тиллет и корреспондент Андреа Эллиот принесли изданию еще две награды.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования серии «Цзилинь-1»

09.04 / В Красноярске заканчивается эпоха 3G-смартфонов

03.08 / Российский рынок акций открылся снижением

26.06 / Ученые раскрыли последний секрет ядерного синтеза Солнца

10.10 / В Черновицкой области мужчина в лесу подорвался на старом снаряде, он погиб

24.12 / Появилось видео с подтягивающимся на турнике в день своего 60-летия Алиевым

16.12 / Байдену посоветовали не относиться к РФ пренебрежительно

10.05 / В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

14.04 / В Пентагоне заявили о безуспешных попытках Остина связаться с Шойгу

14.07 / По делу о массовой драке мигрантов в Москве арестованы еще 42 человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика