Генпрокурор Англии и Уэльса посетила Украину

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09.05.2022, 23:39, Новости дня
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Украину посетила генеральный прокурор Англии и Уэльса Сьюэлла Брейвермен, она встретилась с украинской коллегой Ириной Венедиктовой, сообщила канцелярия Брейвермен.

Брейвермен и Венедиктова обсудила тему расследования военных преступлений. Кроме того, вместе с Брейвермен посетили Польшу эксперты-криминалисты из Великобритании, которые должны помогать Киеву в расследовании, передает ТАСС.

В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Лондоном.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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