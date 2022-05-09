Генпрокурор Англии и Уэльса посетила Украину

Украину посетила генеральный прокурор Англии и Уэльса Сьюэлла Брейвермен, она встретилась с украинской коллегой Ириной Венедиктовой, сообщила канцелярия Брейвермен.

Брейвермен и Венедиктова обсудила тему расследования военных преступлений. Кроме того, вместе с Брейвермен посетили Польшу эксперты-криминалисты из Великобритании, которые должны помогать Киеву в расследовании, передает ТАСС.

В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Лондоном.

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