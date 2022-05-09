 

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

09.05.2022, 22:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава американского государства Джо Байден подписал закон, который упрощает оказание Украине военной поддержки, сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

«Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года»», – приводит ее слова ТАСС.

Закон временно отменяет некоторые «требования, связанные с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению», передает РИА «Новости».

Напомним, Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий указал, что «в США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях», но «ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют», в них «пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Газпром забронировал мощности «Ямала – Европы»

20.10 / Символическая синагога в Мемориальном центре “Бабий Яр” победила в голосовании международной архитектурной премии

29.08 / На Донбассе ранен украинский военнослужащий, он в тяжелом состоянии

11.08 / Сотрудника СБУ заподозрили в передаче секретной информации в конфетах Roshen

16.08 / Украина в ПАСЕ инициировала декларацию по поводу событий в Беларуси

24.08 / Межрегиональный режим ЧС введен в Нижегородской области и Мордовии

21.11 / Похитителя ребенка под Владимиром арестовали на два месяца

03.01 / Hill – в Лос-Анджелесе закрыли пляжи из-за крупнейшего в истории разлива нечистот

07.12 / Умер режиссер Александр Гордон

31.12 / Дело Злочевского. Офис генпрокурора Украины ответил на заявление НАБУ о давлении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика