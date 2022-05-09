Мнение: Над всей Россией грозовые тучи?

В Москве прошел Парад Победы.

Но без авиации. Воздушную часть Парада Победы отменили. Из-за неблагоприятных метеоролигческих условий.

С утра писали, что «в утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров» (отсюда).

Изза нелетной погоды воздушные паралды отменили Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Самаре , Новосибирске, Калининграде…. Похоже, что сегодня по всей России небо было предгрозовым…

Фотографии отсюда

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