 

Мнение: Над всей Россией грозовые тучи?

09.05.2022, 22:09, Разное
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В Москве прошел Парад Победы.

Но без авиации. Воздушную часть Парада Победы отменили. Из-за неблагоприятных метеоролигческих условий.

С утра писали, что «в утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров» (отсюда).

Изза нелетной погоды воздушные паралды отменили Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Самаре , Новосибирске, Калининграде…. Похоже, что сегодня по всей России небо было предгрозовым…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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