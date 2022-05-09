Мнение: Пасмурный парад



Т-34 на параде. С парада – на фронт!

Пишут, что впервые за последние 11 лет в Москве не стали разгонять облака на 9 мая. Вот табличка, во сколько это обходилось раньше:

2011: 150 млн рублей

2012: 192 млн рублей

2013: 180 млн рублей

2014: 182 млн рублей

2015: 434 млн рублей

2016: 346 млн рублей

2017: 488 млн рублей

2018: 400 млн рублей

2019: 410 млн рублей

2021: 417 млн рублей

Заодно, кстати, можно оценить уровень инфляции рубля за 10 лет.

Сейчас, видимо, разгон обошелся бы в сумму на уровне полумиллиарда рублей – и ее решили сэкономить. Что ж, то ли еще будет – РФ уже не под санкциями, а в натуральной экономической блокаде. Поэтому, кстати, дело, возможно, уже и не в экономии, а просто в том, что не удалось закупить за рубежом нужные химические ингредиенты (а своего производства, как водится, нет). Т.е. разогнать облака просто НЕ СМОГЛИ на этот раз.