Мнение: Пасмурный парад
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Т-34 на параде. С парада – на фронт!
Пишут, что впервые за последние 11 лет в Москве не стали разгонять облака на 9 мая. Вот табличка, во сколько это обходилось раньше:
2011: 150 млн рублей
2012: 192 млн рублей
2013: 180 млн рублей
2014: 182 млн рублей
2015: 434 млн рублей
2016: 346 млн рублей
2017: 488 млн рублей
2018: 400 млн рублей
2019: 410 млн рублей
2021: 417 млн рублей
Заодно, кстати, можно оценить уровень инфляции рубля за 10 лет.
Сейчас, видимо, разгон обошелся бы в сумму на уровне полумиллиарда рублей – и ее решили сэкономить. Что ж, то ли еще будет – РФ уже не под санкциями, а в натуральной экономической блокаде. Поэтому, кстати, дело, возможно, уже и не в экономии, а просто в том, что не удалось закупить за рубежом нужные химические ингредиенты (а своего производства, как водится, нет). Т.е. разогнать облака просто НЕ СМОГЛИ на этот раз.
Источник: Размышления вольного социолога
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