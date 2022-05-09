Мнение: Парад Победы 2022-го года в деталях





Парад Победы 2022-го года в деталях

Традиционный обзор церемониальной части Парада Победы (раньше это было в формате ЖЖ).

1. В этот год парад вообще без зарубежных гостей (уровня президентов и премьеров).

2. "Аурусы" в парадном строю как машины принимающего и командующего парадом (с 2019 года).

3. Подробно показывают выход Путина из железной двери на проход к трибунам. Раньше сей сакральный момент был за пределами трансляции.

4. Целая минута хронометража – Путин здоровается с ветеранами в первом ряду трибун.

5. Церемониал вноса флагов – Госфлаг РФ первым, Знамя Победы вторым. Исключение было в юбилейном 2015 году, когда Знамя Победы вносили на Красную площадь первым. Знаменная группа выходит под музыку "Вставай, страна огромная!".

6. Мавзолей замаскирован. Голубого цвета в оформлении коробки почти нет, преобладающие цвета – красный и белый. Боковые грани – красные.

7. Выезд Шойгу из Спасских ворот на "Аурусе" 0001 МО 77. На вьезде на площадь министр традиционно крестится под надвратной иконой.

8. Это 10-й парад министра обороны С.К. Шойгу. Командует парадом генерал армии Олег Салюков, командующий Сухопутными войсками – в 8-й раз. Стабильность 🙂

9. 6-й год подряд парадная форма новая (стоячие воротнички и "катушки"-петлицы, как при позднем Сталине. Форма с галстуками исчезла в 2017-м. Теперь уже привычно.

10. Речь Путина. Интересные обороты речи:

– "Сражаетесь на Донбассе" (не на Украине!)

– "единого советского народа" (давно уже так не выражался в парадной речи!)

– "неонацисты и бандеровцы" (не бЕндеровцы, как обычно!)

– "Россия дала упреждающий отпор агрессии"

– "мы чтим всех воинов союзнических армий"

– вспомнил Николая Ватутина, Сидора Ковпака, Людмилу Павличенко (с упором на украинских героев)

– "в память заживо сожженных жителей Одессы"

– "особую поддержку окажем детям погибших воинов. Указ подписан сегодня"

– отдельное поздравление раненым воинам СВО

– финал речи: "За Россию! За Победу! Ура!"

11. Минута молчания с громким метрономом, разносящимся над площадью (такой ритуал – 5-й раз, введен в 2018-м).

12. После речи – государственный гимн в оркестровом исполнении и с пушечным салютом.

13. Открывает парад рота барабанщиков музыкального училища. Затем – рота Московского, затем Тверского СВУ, мурманские нахимовцы, кронштадтские кадеты, колонна "Юнармии" после суворовцев-нахимовцев, в песочной форме и красных беретах.

14. После них идут коробки военных академий и университетов. Путин во время прохождения колонн сидит (в 2019-м – стоял).

15. Все коробки описаны в инфографике МО

16. Большие женские колонны уже не вызывают фурора, как в 2016-17. Телевизионщики к ним не применяют ракурс "от сапога", как к обычным колоннам.

17. Во время прохода колонн РВСН на трибунах показывают ребенка лет 5 в детской форме с погонами генерала армии.

18. Казаков вернули в парад, целых 2 коробки (терские и кубанские казачьи войска).

19. Техника начинается с прохода Т-34-85. Большой флаг СССР (2019) заменили на историческое советское знамя 1-й танковой армии (2022).

20. Весь список технической части парада будет приложен в сл. посте.

21. "Арматы" Т-14 на параде идут в 8-й раз. Интересно, как у них с внедрением в армии (запись от 2019 года. Сейчас – 2022 г.).

22. На параде нет знаков Z, V или O. Даже у расчёта коробки техники СВО. Нет следов символики СВО и в оформлении Красной площади.

23. На главной трибуне за президентом РФ исчезли воспитанницы Пансиона МО РФ с непременными косичками. Раньше симметрично сидели позади.

24. Авиационная часть парада отменена. Хотя список пролета авиатехники публиковался на сайте МО РФ.

25. Псевдогенералы и фейковые герои на трибунах: если кто заметил что подозрительное – обязательно пишите в чат, с указание где и на каком моменте.

26. Традиционный обход Путиным командиров парадных колонн сильно сокращен по хронометражу.

27. Торжественно-траурная церемония возложения венков к Могиле Неизвестного солдата: короче прежних лет. Обход президентом коробки высших госчиновников РФ (как в 2019) отменен.

28. 11.15. Трансляция продолжается. Путин возлагает красные гвоздики к плитам городов-героев. Первый в очереди – Ленинград, потом Киев, затем Сталинград, Севастополь, Одесса и Керчь. Потом обходит остальные города-герои.

29. В целом, парад сокращен относительно мирного времени на 35 минут. Часть церемоний стала короче.

(с) Перископ

https://t.me/periskop_pacific/647 – цинк

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