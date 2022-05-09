Фитнесюхи – Личное мнение

Насьтка Ивлюха, разведёнка за 30, любящая накатить с радости или с горя, совместно с какой-то тренеркой из провинции, замутила фитнес-марафон.

Ржака? Нет. По слухам, бабищи собрали огромные миллионы. Аудитория марафона — несколько десятков тысяч.



А сейчас, дорогие бабы, будем худеть. Фото: Соцсети

Как реагировать на такое — пей и худей! — я даже не знаю. Наверное, это — настолько новое направление, стоящее на передовом крае науки физиологии.

Ну, или нет — просто хорошо забытое старое.

Даже если я сама чего-то не делаю, это не мешает мне восторгаться находчивостью других.

Что может сказать о фитнесе дебелая Насьтка? А тренерка — что? Максимум, пересказать своими словами мои посты, попутно всё перепутав.

Намного сильнее мне удивляют люди. 2022 год на дворе, а они платят деньги за информацию, которую я годами выкладываю бесплатно.

Глубоко во мне сидит уверенность в том, что если человек хочет действительно привести тело в порядок, он это сделает — найдёт и источники информации, не заплатив ни копейки.

Вместе с тем, я помню алко-курсы от Белоники — выпьют и побежали по Провансу куда-то. Собчак рядом скачет, её подруги с некрасивыми лицами — потом снова выпьют-пожрут, хорошо потренькались!

Что сказать о людях, которые записываются на марафоны к Ивлюхе? Для меня ясно одно: худеть они не планируют.

У меня — новые тренировочные трусишки. Кроссовки новые, абонемент в зал есть, вот записалась теперь на марафон и… И всё. Худеет она — с 85 до 90.

Конечно, если люди просто хотят скинуться последними копейками на красивую жизнь Блинюхе Ивлеевой, то это их право. Всё равно бы на жрачку спустили, а так — Настюха всё съест.

Это, конечно, хорошо.

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