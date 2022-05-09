Украинского боксера Ломаченко затравили за возложение цветов 9 мая
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Украинского боксера Василия Ломаченко раскритиковали за то, что он почтил память своего погибшего во время Второй мировой войны родственника 9 мая, а не на день раньше.
Боксер выложил фотографию, на которой он возлагает цветы к мемориальному комплексу в Белгород-Днестровском на Украине. Он подписал фото «Спасибо деду за Победу! С днем Победы!». Этот пост вызвал бурную реакцию подписчиков боксера, которые оставили негативные комментарии.
Как пишет РИА «Новости», подписчики начали критиковать боксера за то, что он почтил память родственника не 8 мая, когда Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая, «как это делают в России». Кроме того, боксер подписал фотографию фразой, которая широко используется в РФ в связи с Днем Победы.
Ранее Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».
Напомним, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию. Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.
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