 

Украинского боксера Ломаченко затравили за возложение цветов 9 мая

09.05.2022, 21:26, Новости дня
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Украинского боксера Василия Ломаченко раскритиковали за то, что он почтил память своего погибшего во время Второй мировой войны родственника 9 мая, а не на день раньше.

Боксер выложил фотографию, на которой он возлагает цветы к мемориальному комплексу в Белгород-Днестровском на Украине. Он подписал фото «Спасибо деду за Победу! С днем Победы!». Этот пост вызвал бурную реакцию подписчиков боксера, которые оставили негативные комментарии.

Как пишет РИА «Новости», подписчики начали критиковать боксера за то, что он почтил память родственника не 8 мая, когда Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая, «как это делают в России». Кроме того, боксер подписал фотографию фразой, которая широко используется в РФ в связи с Днем Победы.

Ранее Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».

Напомним, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию. Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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