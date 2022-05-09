 

СМИ: Власти Италии потратят 14 млн евро на яхты олигархов из России

09.05.2022, 21:26, Новости дня
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Содержание имущества, изъятого у российских олигархов, обойдется Италии почти в 14 млн евро за год, информирует La Repubblica.

Сейчас правительство Италии готовит поправки, благодаря которым оно сможет продавать арестованное имущество полностью или частями для покрытия расходов.

«Почти 14 миллионов. Столько в этому году будет стоить итальянскому государства содержание «замороженных» мегавилл и роскошных яхт, арестованных у российских олигархов», – передает Ura.RU сообщение La Repubblica.

Речь идет об имуществе, которое было арестовано у россиян в связи с санкциями Евросоюза. Среди них активы миллиардеров Алишера Усманова, Петра Авена, Геннадия Тимченко и журналиста Владимира Соловьева. Их общую стоимость журналисты оценивают почти в 2 млрд евро.

Издание отмечает, что правительство Италии пытается снизить расходы на содержание арестованного имущества, в том числе на защиту от вандализма. Данные затраты правительство страны намерены восполнить за счеты взимания компенсации с владельцев. Потребовать ее власти Италии планируют после того, как будут сняты санкции. Правительство страны уже готовит соответствующие поправки.

У владельцев арестованных яхт и вилл будет 180 дней на то, чтобы забрать свое имущество. После правительство Италии сможет продать объекты целиком или по частям. Если яхты не получится продать, то их переведут во флот итальянских служб, уточняет издание.

Ранее яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, которые попали под персональные санкции ЕС, конфисковали в Италии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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