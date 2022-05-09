Инструктаж пикетчиков у посольства РФ в Исландии сняли на видео

Инструктаж пикетчиц российского посольства в Исландии сняли на видео: за кадром девушки шутили над красной краской, которую наносили на лицо и одежду, зато на пикете около российской дипмиссии участницы пикета стояли с траурными лицами.

Ролик с места событий опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. На нем активистки, устроившие пикет около посольства РФ в Исландии, интересовались у организатора, нужно ли плакать на камеру, а также шутили над красной краской, которую наносили на лицо и одежду.

Напомним, шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что вышла на митинг в поддержку Украины у российского посольства в Стокгольме. Свою публикацию в Twitter она подписала так: «Рядом с российским посольством прямо сейчас. Вместе с Украиной».

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