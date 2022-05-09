Педикюр лета-2022: полезные лайфхаки и идеи, которые помогут привести в форму ноги и ногти

В летнее время педикюр очень важен. Ведь нам приходится носить открытые босоножки и сандалии, в которых ногти хорошо видны. Сейчас пришло время заняться тщательным уходом за ногами. Какие цветовые тенденции будут в моде летом 2022 года? Мы расскажем вам об этом, а также поделимся полезными лайфхаками и идеями педикюра.

Зачем нужен педикюр

Педикюр – отличный способ позаботиться о своих ногах. Это полезная процедура, которая включает в себя удаление омертвевших клеток, смягчение кожи, придание ногтям красивой формы и покрытие их лаком.

Педикюр полезен не только для здоровья кожи и ногтей. Он улучшает осанку, так как на ухоженных ногах вам будет легче ходить.

Как привести ноги и ногти в порядок

Традиционный педикюр всегда начинается с ванночки. Ноги замачивают в теплой воде с ароматными маслами, чтобы размягчить сухую кожу.

Затем проводится отшелушивающий массаж с солями или минералами. Это помогает удалить огрубевшую кожу на ступнях. При этом также используют специальную пилочку.

После этого можно приступать к обрезке и формированию ногтей и удалению кутикулы. Далее ступни массируют, используя эфирные масла и увлажняющие кремы. В конце процедуры ногти покрывают лаком.

Что вам понадобится

Если вы решили делать педикюр самостоятельно, то для ухода за ногами вам понадобится скраб, питательная маска и увлажняющий крем для ног. Подготовьте также пилочку для обработки пяток.

Для ухода за ногтями подготовьте ножницы, кусачки, лопатки и пилочки из педикюрного набора. Вам также понадобится масло для кутикулы и качественный лак.

Далее мы поделимся несколькими модными идеями покраски ногтей.

Яркие тона

Летний педикюр – хороший способ попробовать яркие тона. Вы можете сочетать их с цветочным дизайном ногтей и стразами.

Вы можете экспериментировать с такими тонами, о которых вы никогда не думали ранее. Пробуйте различные варианты дизайна и декора.

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Французский педикюр

Французский педикюр остается в тренде уже несколько сезонов. Он отличается элегантностью и изяществом.

Кроме классического белого варианта вы можете пробовать разные вариации цвета, рисунка и декора.

Матовый финиш

Матовый педикюр смотрится прекрасно в любое время года. Некоторые оттенки выглядят эффектнее без блеска.

Цвета заката

Летом будут популярны лаки цвета заката: красные, розовые, пурпурные, оранжевые. Вы можете выбрать как нежные и приглушенные, так и яркие неоновые оттенки.

Блестящий белый

Блестящий белый цвет является классикой, которая никогда не выходит из моды. Вы можете использовать его для полного покрытия или французского педикюра.

Геометрические узоры

Этим летом будут очень популярны геометрические узоры. Такой дизайн можно создать самостоятельно, используя наклейки.

Хромированный блеск

Летом в моду вернутся ногти с хромированным блеском. Чтобы следовать тенденции, сделайте педикюр в золотистых и серебристых оттенках. Выбирайте лак с блестящими частицами.

Синие и голубые цвета

Цвета неба и моря отлично подходят для летнего педикюра. Вы можете использовать оттенки от нежно-голубого до насыщенного бирюзового.

Заключение

Педикюр – необходимая процедура. Она поддерживает здоровье ногтей. Перед нанесением модного лака обязательно приведите свои ноги в порядок.