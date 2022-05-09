Мнение: Подсанкционные плейстейшны, «глубокое погружение» и подорожает ли техника

1. Начали как грибы после дождя появляться сервисы по покупке и оплате санкционки. Вот, например, Плейстейшны — везут из ОАЭ.

Насколько я понимаю, приставка теперь стоит дороже. С другой стороны, диски-то к ней теперь будут преимущественно пиратские. В итоге то на то и выйдет.

При этом я оставляю за скобками вопрос «зачем вообще нужна игровая консоль». На мой взгляд, игровой компьютер выигрывает в 95% случаев.

2. «Их нравы». Американские инженеры создали очки виртуальной реальности, которые имитируют воздействие на губы и язык пользователей. Руководитель проекта поясняет, что её проект нацелен на «глубокое погружение» человека в виртуальную реальность:

https://hightech.plus/2022/05/05/vr-sistema-future-interfaces-imitiruet-taktilnie-effekti-na-gubah-i-vo-rtu

Интересно, как будут использовать новую технологию создатели видеоигр?

3. России пророчат рост цен на компьютерную и прочую технику:

https://lenta.ru/news/2022/05/08/ocjene/

При легализации параллельного импорта цены на технику могут возрасти по сравнению с тем уровнем, который установился до конца февраля. Об этом пишет Forbes со ссылкой на оценки аналитиков.

При том по сравнению с уровнем, отмечавшимся месяц назад, стоимость может снизиться в силу текущего укрепления рубля, прогнозирует глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Однако в целом на ценах скажется необходимость ввозить технику через другие государства, считает он. Речь может идти о подорожании в 15-20 процентов по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине.

Как полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, возить товары будут через Казахстан, Китай, в меньшей степени через Армению и Киргизию. «Товар придется доставлять сначала в одну страну, а из нее перевозить его в Россию», — предполагает он.

Источник Forbes, близкий к продавцам техники и электроники, предполагает, что дополнительная «наценка» на товары составит от 5 до 30 процентов в зависимости от конкретной продукции. По его словам, цена будет складываться из стоимости ввоза продукции в страну (включая расходы на логистику). По мнению Бурмистрова, ретейлеры, вероятно, будут искать партнеров-дистрибьюторов, готовых взять на себя часть трат.

Как видно, повышение цен аналитики ожидают заметное, но далеко не критичное. Причём в реальности всё может оказаться куда оптимистичнее — западные эксперты обещали нам и рубль по двести, и много чего ещё несбывшегося.

Во-первых, после налаживания новых логистических цепочек цены на доставку должны устаканиться или даже пойти вниз. Во-вторых, россияне будут теперь куда охотнее покупать китайскую технику, а не западную.

В-третьих, далеко не факт, что потенциал укрепления рубля исчерпан: России уже не настолько выгоден слабый рубль, как ранее. Чем сильнее будет рубль, тем дешевле импорт.