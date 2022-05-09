 

Мнение: Бессмыслица парада

09.05.2022, 20:39, Разное
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Сам я Путина не слушал и парад не смотрел. Про парад, кстати, причина давняя, с украинской жутью не связанная. После двух лет срочной службы я вообще не могу спокойно смотреть ни на какую шагистику – сразу вспоминаются армейские занятия так называемой “строевой подготовкой”, и такая тоска…! Сколько времени и сил тратилось на пустые и абсолютно ненужные в нормальной жизни “умения” типа “тянуть носок” и “поднимать ногу на строго заданную величину”! Возможно, кому-то вид шагающих “в ногу” “коробок” доставляет экстаз, близкий к оргазму – мои же чувства всегда при этом нечто среднее между жалостью и брезгливостью. Сразу почему-то думается, сколько времени несчастные солдаты все это “репетировали”, обливаясь потом, на жаре или под дождем – и, спрашивается, чего ради?

Хотя из Эриха Фромма мы знаем – вчуже – в чем там, по идее, прикол (он много анализировал немецкий фашизм, а немцы ведь, как известно, главные фанаты шагистики, они, собственно, ее и придумали в нынешнем виде). Суть, по Фромму, в том, что люди в строю теряют индивидуальность – и именно это и требуется. Для того и стремятся достичь ПОЛНОЙ синхронности во всех движениях по команде. В этом, мол, случае, так называемый “строй” (или “коробка”) предстает некой отдельной квазиживой сущностью, а человек, в ней стоящий, как бы растворяется, исчезает, становится частью чего-то гораздо большего… и за счет этого преодолевает страх смерти. Свой главный экзистенциальный страх. Влился в “коробку” – теперь тебя нет, есть “коробка”, а коробку же не убить, она вон какая большая и могучая; и значит, я бессмертен!! Ура!

И вообще, как с грустью замечал мудрый Фромм, ощущение потери индивидуальности часто сопровождается бурным экстазом. Кстати, при обычном половом оргазме – тоже.

Я, впрочем, и в армии, сколько ни ходил строем – никакого экстаза, тем паче оргазма, не ощущал. Наоборот, мне все это казалось невероятно утомительным и тоскливым (как, впрочем, и вся армия в целом) – и, главное, насилием, как сказал бы уже Толстой, “над моей бессмертной душой”. Зачем я должен ходить строем, если я не хочу ходить строем? На этот вопрос за всю армию я так и не сумел себе ответить.

Но хрен с ним, вернемся к Путину.

Источник: Размышления вольного социолога



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