 

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из «Градов»

09.05.2022, 20:05, Новости дня
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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из БМ-21 «Град», информирует представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.02 – н.п. Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Также сообщается, что «зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.27 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра».

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины выпустили по Херсону со стороны Николаева ракеты системы «Ураган», все были сбиты средствами ПВО России. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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