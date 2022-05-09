Стало известно о намерении ЕС снять запрет на перевозку российской нефти своими танкерами

Евросоюз откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны, сообщили СМИ.

Как информирует Bloomberg со ссылкой на документы и информированные источники, на исключении танкерного запрета из шестого пакета санкций настаивала Греция, экономика которой в значительной степени зависит от морских перевозок. Основной же причиной того, что предложение было отклонено, СМИ называет отсутствие единой позиции среди стран G7, передает РИА «Новости».

Ранее обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель сообщил, что танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет. По его словам, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией.

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