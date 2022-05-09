Не гладить полотенца и постельное белье: как все успевать с маленьким ребенком

Не секрет, что первый год жизни ребенка для всей семьи, а особенно для молодой неопытной мамы, является весьма непростым. Ведь наряду с уходом за новорожденным младенцем нужно успевать и делать множество дел по хозяйству, и уделять внимание супругу, и не забывать о самой себе. Как справиться со всем этим и не превратится в загнанную лошадь? Об этом рассказывают пользовательницы Интернета.

Не гладьте белье

Одна из них (назовем ее Анной) на сайте 9111.ru дала ответ на вопрос о том, как все успеть, который стал одним из главных для нее с рождением ребенка. Вот некоторые из данных ею советов. Еще когда в семье появился первый малыш, женщина решила не гладить ни полотенца, ни постельное белье, так как это отнимает очень много времени, но совсем того не стоит. Так она поступает уже десять лет и живет прекрасно.

Отдыхайте вместе с ребенком

Далее Анна написала следующее: “Я делала все дела не тогда, когда ребенок спит, как это часто советуют молодым мамам, а, напротив, когда он бодрствует. Я сажала дочку на детский стульчик, давала ей игрушку, развлекала ее, издавая ртом различные звуки. И в это время мыла посуду, готовила или убирала в квартире. После шести месяцев можно оставлять малыша в манеже или давать ему поползать в безопасном месте, например в комнате, где отсутствуют острые углы.

Когда моей младшей дочурке было три месяца, я приспособилась гладить, пока она лежала в кроватке. Рядом с ней я клала пеленки, а она внимательно рассматривала рисунки на них, тем самым развлекая саму себя. Таким образом, проявив немного фантазии, можно найти выход из ситуации.

Когда же ребенок спал, я старалась посвящать это время себе, любимой. Также спала или просто отдыхала, читала, сидела в телефоне и тому подобное. То есть делала все то, что наполняло меня ресурсами, необходимыми для дальнейшей жизни”.

Соблюдайте режим

Для облегчения напряженной жизни, связанной с уходом за младенцем, целесообразно установить четкий режим дня и по мере возможности стараться его соблюдать. Особенно это относится к укладыванию ребенка на ночь. Это обязательно нужно делать в одно и то же время. Когда ребенок засыпает, начинается время для его родителей, когда они имеют возможность побыть наедине, поговорить друг с другом по душам и приласкать друг друга. Это незаменимое время для семьи.

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Купайте младенца ежедневно

Еще одним ритуалом, который эмоционально объединяет всех членов семейства, является купание младенца. В первую очередь оно доставляет удовольствие самому ребенку, ведь все дети обожают плескаться в воде. Кроме того, эта процедура очень полезна для здоровья младенца: он сначала расслабляется после минувшего дня, а затем дрыгает ручками и ножками, совершая тем самым естественный массаж. Хотя, по мнению Анны, набирать каждый вечер ванную – это не совсем выгодно экономически, но здоровье и спокойствие собственного чада гораздо дороже. И это является решающим Аргументом для Анны.

Женщина рекомендует купать младенца ежевечерне, пока он не достигнет возраста одного года. А также она рассказала: “Я купаю уже вторую дочку в надувном круге, плавающем в ванне. При этом я читала множество предупреждений по поводу такого способа, говорящих о том, что он может негативно повлиять на осанку. Но, глядя на свою старшую дочь, которая выросла красивой, с прямой шеей и спиной, я отбросила сомнения. Тем более что здоровье моей поясницы тоже имеет большое значение – и для меня, и для моего мужа. А купая уже вторую малышку в круге, я не наклоняюсь сильно, чтобы удерживать ее на плаву в ванне”.

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Не обесценивайте папу

Анна также призывает не преуменьшать роль папы в воспитании ребенка, ведь отец – это отдельный мир. Так, ее супруг придумал имя пустышке – Тыр-тыр-тыр, показывая дочурке, как она может “летать”, приземляясь во рту. И это смешит ребенка, который улыбается этому начиная с месяца. Женщина считает, что папа может многое, и ему можно показать и рассказать, научить, как обращаться с младенцем. Конечно, он сделает все по-другому, но, может быть, даже лучше, чем мама.

Задействуйте всех членов семьи

Мать двоих детей советует ни в коем случае не отказываться от помощи других членов семьи, будь то дедушки и бабушки с обеих сторон или взрослые дети. А также при необходимости нужно пользоваться услугами няни. Подойдет каждый, кто способен подарить вам хотя бы полчасика покоя и тишины, чтобы вы смогли насладиться ими, попив на кухне чай с печеньем в полном одиночестве.

Лайфхаки от Саши Бунаевой

Саша является молодой мамой, которая в “Живом журнале” разместила несколько лайфхаков, связанных с уходом за новорожденными детьми, которые она почерпнула на просторах Интернета. Вот некоторые из них:

Использовать правило одной минуты, делая то, что займет очень мало времени, например положить на место вещь, попавшуюся на глаза. Делать дела по частям, к примеру за один раз мыть лишь часть холодильника. Отвлекать внимание ребенка кухонной утварью и продуктами (кастрюльками, ложками, орехами, фасолью, макаронами). Записывать запланированные действия в дневник, чтобы не забивать голову. Хотя бы одно дело из списка нужно выполнять – это всегда мотивирует. Чтобы облегчить готовку, нужно планировать недельное меню, использовать простые продуты и рецепты, делать полуфабрикаты.