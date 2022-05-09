 

Богемный, в стиле хиппи и со шнуровкой: длинные платья-рубашки, которые можно адаптировать к любому образу

09.05.2022, 20:00, Разное
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Тренч, матросский свитер, белые или бежевые брюки со складками, мужская рубашка… Весенний капсульный гардероб, пожалуй, самый базовый из всех возможных. Любая вневременная одежда идеально подходит для того, чтобы хорошо одеваться в межсезонье, когда за один день может быть солнце, дождь и перепады температур, хотя ничто не способно сравниться с платьем-рубашкой, которое всегда будет в моде.

С длинными рукавами или рукавами три четверти, с бантом или ремнем — эта вещь возвращается каждую весну, чтобы стать элементом тысячи и одного образа. Даже для похода в гости это отличный вариант, если вы ищете образ, который можно будет легко адаптировать для другого мероприятия.

В чем секрет такого успеха? В том, что этот предмет одежды очень стильный и красивый, его можно адаптировать ко всем стилям: от классического до самого смелого.

Богемный образ

Варианты рубашек, которые можно купить в магазине, почти безграничны, как и возможности их комбинирования. По этой причине они, как правило, являются одной из лучших весенних покупок: вы можете надеть их с ботинками в холодный день, а когда потеплеет — с сандалиями или кроссовками. Ведь даже самое богемное платье-рубашка отлично смотрится с классическими кроссовками.

Образ для похода в гости

Никаких сложных декольте, никаких узких силуэтов, никаких слишком коротких или длинных юбок. Платье-рубашка миди в стиле хиппи решает все те проблемы, которые могут возникнуть при выборе образа для похода в гости. При этом вы будете не только красивой и элегантной, но вам будет очень удобно.

Далее вы можете, сменив аксессуары или куртку, получить образ более неформального стиля. По этой причине такой вариант часто является одним из любимых у практичных девушек.

Самый классический образ

Нельзя не упомянуть про самое классическое летнее платье-рубашку – платье с полосатым принтом, со шнуровкой или бантом. Этот тот предмет одежды, которого почему-то нет в отпускном чемодане тысяч женщин.

И очень зря. Ведь если сочетать его с сандалиями на плоской подошве или шлепанцами, наряд будет хорошим для похода на пляж, а если вы наденете его с кроссовками, образ подойдет для туристических поездок.



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