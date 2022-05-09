Богемный, в стиле хиппи и со шнуровкой: длинные платья-рубашки, которые можно адаптировать к любому образу

Тренч, матросский свитер, белые или бежевые брюки со складками, мужская рубашка… Весенний капсульный гардероб, пожалуй, самый базовый из всех возможных. Любая вневременная одежда идеально подходит для того, чтобы хорошо одеваться в межсезонье, когда за один день может быть солнце, дождь и перепады температур, хотя ничто не способно сравниться с платьем-рубашкой, которое всегда будет в моде.

С длинными рукавами или рукавами три четверти, с бантом или ремнем — эта вещь возвращается каждую весну, чтобы стать элементом тысячи и одного образа. Даже для похода в гости это отличный вариант, если вы ищете образ, который можно будет легко адаптировать для другого мероприятия.

В чем секрет такого успеха? В том, что этот предмет одежды очень стильный и красивый, его можно адаптировать ко всем стилям: от классического до самого смелого.

Богемный образ

Варианты рубашек, которые можно купить в магазине, почти безграничны, как и возможности их комбинирования. По этой причине они, как правило, являются одной из лучших весенних покупок: вы можете надеть их с ботинками в холодный день, а когда потеплеет — с сандалиями или кроссовками. Ведь даже самое богемное платье-рубашка отлично смотрится с классическими кроссовками.

Образ для похода в гости

Никаких сложных декольте, никаких узких силуэтов, никаких слишком коротких или длинных юбок. Платье-рубашка миди в стиле хиппи решает все те проблемы, которые могут возникнуть при выборе образа для похода в гости. При этом вы будете не только красивой и элегантной, но вам будет очень удобно.

Далее вы можете, сменив аксессуары или куртку, получить образ более неформального стиля. По этой причине такой вариант часто является одним из любимых у практичных девушек.

Самый классический образ

Нельзя не упомянуть про самое классическое летнее платье-рубашку – платье с полосатым принтом, со шнуровкой или бантом. Этот тот предмет одежды, которого почему-то нет в отпускном чемодане тысяч женщин.

И очень зря. Ведь если сочетать его с сандалиями на плоской подошве или шлепанцами, наряд будет хорошим для похода на пляж, а если вы наденете его с кроссовками, образ подойдет для туристических поездок.