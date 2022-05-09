 

NYT – «Большая семёрка» пообещала Зеленскому отказаться от российской нефти

09.05.2022, 19:40, Разное
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Лидеры G7 провели виртуальную встречу с Владимиром Зеленским. Они заверили украинского президента, что введут эмбарго на российскую нефть или постепенно откажутся от неё, даже несмотря на то, что подобные шаги могут навредить самим членам организации, пишет The New York Times.


AP

Лидеры стран «Большой семёрки» провели виртуальную встречу с Владимиром Зеленским. Они пообещали украинскому президенту ввести эмбарго на российскую нефть или постепенно отказаться от неё в попытке «ещё больше подорвать экономическое положение» Москвы, пишет The New York Times.

По словам издания, группа не раскрыла подробностей. Но в её официальном заявлении утверждается, что планы будут реализовываться «своевременно и упорядоченно и таким образом, чтобы у мира было время для обеспечения альтернативных поставок».

Вместе с тем не следует забывать, что запрет на нефть — это «обоюдоострый меч». Чёрное золото является основной статьёй российского экспорта, и эмбарго почти наверняка станет для страны «серьёзным экономическим ударом». В то же время некоторые части Европы сильно зависят от поставок Москвы и поэтому также находятся в «уязвимом положении», подчёркивает The New York Times.

Соединённые Штаты, импортировавшие из РФ относительно небольшое количество энергоносителей, уже ввели соответствующий запрет. Евросоюз, который получает от Москвы гораздо больше топлива, объявил о планах постепенного отказа от её нефти, но всё ещё ведёт переговоры об официальном оформлении этого решения, напоминает издание.

Члены G7 также заявили, что собираются остановить предоставление «ключевых услуг, от которых зависит Россия». Вдобавок они намерены ужесточить санкции против финансовой элиты, поддерживающей Владимира Путина, а также членов их семей.

Кроме того, на переговорах, которые проходили накануне Дня Победы, «Большая семёрка» заверила, что продолжит предоставлять Киеву многомиллиардную военную помощь и разведданные. «Мы по-прежнему едины в нашей решимости не позволить президенту Путину выиграть в конфликте против Украины», — подчёркивается в заявлении организации. — Мы обязаны поступить так в память всех тех, кто боролся за свободу во Второй мировой войне».



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