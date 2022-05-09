Мнение: Нефть по 200, эмбарго буксует и рекордные нефтяные доходы

1. Западные страны загнали себя в тупик. Переговоры со странами ОПЕК о замещении на мировом рынке российской нефти провалились. Распечатаны стратегические нефтяные резервы США и других стран, однако эта мера не сработала, и скоро резервы снова придётся наполнять, только уже по более высоким ценам. Но всё же на Западе продолжают подготовку очередных членовредительских санкций, которые предсказуемо ударят по самому Западу, ибо могут увеличить цены на нефть ещё в полтора-два раза:

https://lenta.ru/news/2022/05/07/za200/

В ближайшие месяцы цена барреля нефти марки Brent может значительно вырасти. Об этом «Известиям» рассказали эксперты и представители бизнеса.

В частности, такой вариант возможен, если западные страны введут санкции не только на поставки нефтепродуктов в ЕС, но и на их перевозку, а также на страхование и любые посреднические услуги при торговле российским сырьем. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предсказал, что в этом случае на рынке образуется дефицит нефти, и она может подорожать до 150-200 долларов.

2. У отдельных европейских стран инстинкт самосохранения всё же сильнее, чем навязываемая им привычка лизать сапоги США. Поэтому переговоры о введении эмбарго на российскую нефть раз за разом проваливаются. Накануне Венгрия снова наложила вето на эмбарго:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-08/hungary-continues-to-block-eu-oil-sanctions-against-russia?srnd=premium-europe

И это несмотря на весьма мягкие условия планируемого запрета. Эмбарго собирались ввести с задержкой аж в 9 месяцев – то есть весь 2022 год европейцы в любом случае будут лихорадочно закупаться нашей нефтью.

Интересно, что от присоединения к эмбарго на российскую нефть отказалась также Япония, хотя японцы покупают у нас только лишь 3,6% своей нефти:

https://www.rbc.ru/politics/05/05/2022/627337949a7947530a800676

Проблема в том, что последние месяцы убедительно показали: любые санкции, введённые против российских углеводородов, жесточайшим образом бьют по санкционерам – цены на топливо и электричество резко растут. Почему-то на практике «2 % мировой экономики» так просто не заменить ничем.

3. Американские эксперты недовольны. Вопреки санкциям, продолжают расти как физические объёмы нефтяного экспорта России, так и наша финансовая выручка за него:

https://lenta.ru/news/2022/04/26/neft/

В США предрекли России рекордные доходы от продажи нефти в апреле. Об этом пишет американское издание Foreign Policy (FP).

По словам автора статьи, доходы России от экспорта нефти в текущем месяце могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Отмечается, что такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

Обозреватель отметил, что в настоящее время многие государства, которые ввели антироссийские санкции, «серьезно подрывают свои же действия», покупая энергоресурсы у России.

Эксперт компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Мэтт Смит в свою очередь отметил, что экспорт черного золота увеличился с 3,3 миллиона баррелей в день в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на ограничительные меры западных государств в отношении России.

«Главный вывод состоит в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно», — заявил он.