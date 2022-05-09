 

Петербуржцы высмеяли переодетого в ватник на «Бессмертном полку» Беглова

09.05.2022, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил проявить креатив и надел ватник на шествие «Бессмертного полка». Однако горожане не оценили такой жест и высмеяли его.

Пользователи социальных сетей отметили, что тяга градоначальника к патриотизму должна проявляться не в переодевании в одежду советских солдат. В Сети также напомнили, что Беглов обошелся без публичного поздравления ветеранов и жителей блокадного Ленинграда в День Победы.

Кроме того, горожане припомнили губернатору, что в городе скопилось множество нерешенных проблем. Некоторые из них не скрывают, что ждут, когда Беглова сменит более эффективный градоначальник.

Напомним, ранее Беглова неоднократно упрекали за то, что Смольный оказывает низкий уровень поддержки специальной операции РФ на Украине. Кроме того, Беглов равнодушно относится к судьбе эвакуированных беженцев, считают колумнисты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Полина Гагарина прекратила сотрудничество с экс-супругом Дмитрием Исхаковым

12.02 / Лавров рассказал о перспективах отношений России и США при Байдене: Много проблем

11.07 / Суслик замедленного действия

12.02 / Продолжительный декретный отпуск благотворно влияет на здоровье женщин — исследование

15.10 / В России хотят продолжить выплаты безработным до 12 тысяч рублей

14.07 / Новый смартфон линейки LG Aristo не выдерживает ни критики, ни конкуренции

02.03 / В Москве отремонтируют дом персидского торговца 1902 года

23.05 / Земля, камень и цветок защитят и привлекут удачу: ритуалы с 4 стихиями на успех, деньги и любовь

21.05 / Шойгу призвал тайгу

19.07 / Ксении Бородиной вновь приписывают роман с ресторатором Эриком Авагяном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика