Петербуржцы высмеяли переодетого в ватник на «Бессмертном полку» Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил проявить креатив и надел ватник на шествие «Бессмертного полка». Однако горожане не оценили такой жест и высмеяли его.

Пользователи социальных сетей отметили, что тяга градоначальника к патриотизму должна проявляться не в переодевании в одежду советских солдат. В Сети также напомнили, что Беглов обошелся без публичного поздравления ветеранов и жителей блокадного Ленинграда в День Победы.

Кроме того, горожане припомнили губернатору, что в городе скопилось множество нерешенных проблем. Некоторые из них не скрывают, что ждут, когда Беглова сменит более эффективный градоначальник.

Напомним, ранее Беглова неоднократно упрекали за то, что Смольный оказывает низкий уровень поддержки специальной операции РФ на Украине. Кроме того, Беглов равнодушно относится к судьбе эвакуированных беженцев, считают колумнисты.