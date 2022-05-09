 

Мнение: Парад Зеленского

09.05.2022, 19:15, Разное
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Вообще в сегодняшней ситуации все еще недостает кафкианского абсурда. Для полного кафки надо было бы, чтобы одновременно парад Победы провела и Украина в Киеве, а принимал бы парад главнокомандующий Зеленский. Почему нет? В конце концов, Украина на парад Победы имеет никак не меньше прав, чем Россия.

И вот Путин бы принял парад по поводу Победы над Германией, Зеленский бы принял парад по ровно тому же поводу – и с парадов “победители” с обеих сторон поползли бы и полетели в Донбасс – убивать друг друга. Причем убивать, чтобы выяснить, кто тут настоящий приверженец нацизма. Кого убьют больше – тот и нацист.

И кто затеял весь этот идиотизм на потеху всему миру? Россия. “Вскормила навеки великая Русь”. Иной раз испытываю кощунственную радость, что моя бабушка и моя мама не видят этого позора.

Источник: Размышления вольного социолога



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