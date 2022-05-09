 

Бегство бригад ВСУ из Лисичанска назвали одной из побед РФ к 9 Мая

09.05.2022, 18:42, Новости дня
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Бегство бригады Вооруженных сил Украины из Лисичанска стало одной из побед российских подразделений и союзных сил как подарок к празднованию 9 Мая, сообщил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Вооруженные силы Украины оставляют свои позиции, чтобы избежать окружения. Взятие под контроль Попасной, Рубежного и других соседних населенных пунктов открыло путь для ВС РФ и народной милиции ЛНР на север, в сторону Лисичанска и Северодонецка», – сказал он ФАН.

Перенджиев добавил, что российское командование придерживается победоносной тактики знаменитого «котла», который впервые в истории использовался при битве в Каннах. Это позволяет перекрыть пути поставок вооружения, боеприпасов и другого снабжения для продолжения сопротивления.

«Еще одной причиной бегства ВСУ может стать нехватка живой силы и осознание, что они не выстоят против союзных сил РФ и ЛНР. Украинская армия столкнулась с кадровым голодом, потеряв профессиональные кадры в Мариуполе, Попасной и других крупных городах. Раньше Генштаб Украины бездумно отправлял необученных солдат на передовую, однако нынешняя ситуация вынуждает их отступать», – сказал политолог.

Александр Перенджиев назвал отступление вооруженных сил страны одной из побед специальной военной операции России. Событие он назвал подарком к празднованию 9 Мая.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем РФ и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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